2019-05-06T14:47:39+03:00
Общество

За неделю в Тюменской области произошло 440 пожаров

Чаще всего горел мусор и сухая трава
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области резко возросло количество природных пожаров. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиВ Тюменской области резко возросло количество природных пожаров. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 440 пожаров. При пожаре 26 человек спасено и 2 человека получили травмы. Чаще всего возгорания происходят в результате поджога сухой травы, прошлогодних листьев и мусора. Таких случаев зафиксировано 394.

Пожарные отмечают, что лучшей профилактикой возгорания является чистота территории у дома и хозяйственных построек. Уборка должна производиться на ширину не менее 4 метров от построек. Весь мусор необходимо сразу вывозить на полигон.

Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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