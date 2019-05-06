За неделю в Тюменской области произошло 440 пожаров

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-06T14:47:39+03:00

Чаще всего горел мусор и сухая трава

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 440 пожаров. При пожаре 26 человек спасено и 2 человека получили травмы. Чаще всего возгорания происходят в результате поджога сухой травы, прошлогодних листьев и мусора. Таких случаев зафиксировано 394.

Пожарные отмечают, что лучшей профилактикой возгорания является чистота территории у дома и хозяйственных построек. Уборка должна производиться на ширину не менее 4 метров от построек. Весь мусор необходимо сразу вывозить на полигон.

Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU