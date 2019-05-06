2019-05-06T14:30:45+03:00
Общество

В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, пропагандирующих крышелазание

Популяризация такого досуга очень опасна для подростков
Маргарита КАЛИНКИНА
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В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, которые пропагандировали руфинг (крышелазание). Популяризация этого вида досуга наносит вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию.

Как правило, цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья. В связи с этим прокуратура города направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании указанной информации запрещенной к распространению. Требования были полностью удовлетворены судом и сейчас данные группы закрыты, сообщили в прокуратуре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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