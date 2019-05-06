В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, пропагандирующих крышелазание
В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, которые пропагандировали руфинг (крышелазание). Популяризация этого вида досуга наносит вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию.
Как правило, цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья. В связи с этим прокуратура города направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании указанной информации запрещенной к распространению. Требования были полностью удовлетворены судом и сейчас данные группы закрыты, сообщили в прокуратуре города.
ИСТОЧНИК KP.RU