Кораблю «Ладный» в Севастополе тюменцы подарили столовую посуду с гербом

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-06T14:14:51+03:00

Тюменская область шефствует над судном и таким образом поздравила моряков с Днем Победы

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Столовую посуду с гербом корабля подарили тюменцы своему подшефному кораблю «Ладный» в Севастополе. Груз весом более 100 кг доставили в город-герой первый зампредседателя облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов и депутат облдумы Николай Токарчук.

- Наш подарок - это дань уважения традициям, существовавшим на флоте еще в дореволюционное время, когда на корабле обязательно была посуда с собственным гербом, - отметил Николай Токарчук.

Командир сторожевого корабля Сергей Арешкин поблагодарил шефов и отметил, что совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к службе в армии продолжатся.

Напомним, что восемь лет назад, 26 мая 2011 года, в Севастополе было подписано соглашение между Тюменской областью и командованием 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ, в результате которого у региона появился подшефный корабль. В 2012 году на «Ладный» отправились служить первые семь тюменцев, после чего молодые люди регулярно проходят там срочную службу.

После посещения подшефного корабля тюменская делегация побывала на флагманском корабле Черноморского флота крейсере «Москва». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Тюменцы с офицерами Черноморского флота посетили мемориальный комплекс «Сапун-гора». Здесь открыт военно-полевой музей и среди экспонатов есть торпедный катер проекта «123 К» («Комсомолец»), первый катер из данного проекта был создан Тюмени в 1943 году.

- В День Победы вся страна будет праздновать в том числе и 75-летие освобождения от фашистов Севастополя. Героический подвиг севастопольцев навсегда останется в нашей в памяти, - отметил Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU