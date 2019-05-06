2019-05-06T13:45:33+03:00
Происшествия

13-летний тюменец играя с огнем, загорелся сам

Подростка экстренного госпитализировали в ожоговое отделение облбольницы №1
Маргарита КАЛИНКИНА
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13-летний тюменец играя с огнем, загорелся сам13-летний тюменец играя с огнем, загорелся самФото: Ольга Крыльцова
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Жуткий случай произошел накануне в Тюменском районе. В одном из селений 13-летний подросток поджог сам себя. Мальчик жег бумагу и огонь перекинулся на него. Охваченный пламенем ребенок выбежал на улицу, и там взрослые сбить огонь подручными средствами.

ЧП произошло около 11 часов вечера. В 22.59 диспетчер скорой помощи принял звонок от матери пострадавшего. Она сообщила, что ее сын весь малиновый и в волдырях. Через 16 минут на место происшествия прибыла бригада медиков.

Подросток был в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги I-II степени на пояснице, плечах, ягодицах, бедрах. Всего около 20 % тела. Состояние пострадавшего ухудшила неправильно оказанная первая помощь. Ожидая скорую, родственники намазали ожоги гусиным жиром. Жировая пленка создала эффект термоизоляции, а это неизбежно увеличивает площадь и глубину ожога, а также провоцирует развитие гнойных процессов.

После обработки ран, наложения противоожоговых повязок и обезболивания мальчика госпитализировали в областную клиническую больницу № 1. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное. Для восстановления ожогов потребуется около недели, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Медики подчеркивают, что места ожога нужно охлаждать водой или чистой мокрой тканью. Нельзя мазать никакими кремами и маслами, мылом или яичным желтком, отварами трав, спиртом, содой, зубной пастой, мукой и прочим. Погасить пламя на теле человека можно большим количеством воды, либо плотной тканью (одеялом, одеждой, даже брезентом).

ИСТОЧНИК KP.RU

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