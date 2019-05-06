Для Диктанта Победы в Тюмени подготовлены семь площадок

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-06T13:18:41+03:00

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Диктант Победы тюменцы будут писать на семи площадках. Всероссийская акция, посвященная знаниям дат и героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов состоится завтра, 7 мая, в 15.00.

Диктант будет состоять из 20 вопросов, ответить на которые нужно будет за 45 минут, сообщили в областном департаменте образования и науки. Чтобы стать участником акции, уже нужно зарегистрироваться здесь или позвонить по телефонам 39-02-30, 39-06-79. А в день проведения акции прийти в пункт тестирования.

Желающих написать диктант будут ждать в гимназиях № 1 (ул. Н. Крупской, 21) и № 16 (ул. Парфенова, 19), в школах № 22 (ул. Садовая, 109), № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) и № 94 (проезд Солнечный, 24), а также в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) и Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).

ИСТОЧНИК KP.RU