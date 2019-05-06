Тюменцы пристально следят за состоянием дорог, дворов и улиц города

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-06T12:11:12+03:00

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На портале администрации Тюмени «Тюмень – наш дом» огромной популярностью стали пользоваться летние рубрики. Самой востребованной из них стала : «Образовалась выбоина, яма».

О ямах на дорогах уже поступило 111 сигналов, но оперативно устранить дефекты не позволила погода, сообщили в пресс-службе администрации города. В категорию «Текущее содержание дворовой территории» направлено 142 сообщения, по 97 из них уже проведены работы и проблемы решены. Жители обнаружили 61 брошенный разукомплектованный автомобиль и 11 транспортных средств, размещенных на газонах, детских игровых и спортивных площадках.

Горожане активно рассказывали о повреждениях на остановочных павильонах. Замечания внесены по 47 из них. 23 комплекса уже отремонтированы, остальные будут приведены в порядок в течение мая. Несанкционированные надписи выявлены на 46 объектах – на 22 объектах ликвидированы, фасады зданий очищены. Но тюменцы не только обращают на недостатки, но и высказывают благодарности. В апреле поступило 14 положительных отзывов, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU