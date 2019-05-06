В Тюмени завершается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-06T13:03:00+03:00

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Отопительный сезон в Тюмени завершится завтра, 7 мая. Такое решение принято сегодня, 6 мая, в администрации города в связи с установившейся устойчивой высокой температурой воздуха.

Отключение отопления будет проходить поэтапно, отметили в департаменте городского хозяйства. С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на теплосетях города можно ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации АО «УСТЭК».

Параллельно в городе стартует опрессовочная кампания. Первые отключения горячей воды начнутся уже 20 мая. Работы пройдут в Восточных, Южном Тюменских микрорайонах, а также на Маяке, Доме Обороны и Червишевском тракте. Кампания по подготовке к отопительному сезону пройдет в семь этапов и завершится 23 августа.

В ходе испытаний будет традиционно повышено давление в системе и произведена временная выдержка. Это позволит выявить возможные места порывов, течи или других повреждений, сообщили в УСТЭК. При обнаружении разлива горячей воды граждан просят сразу сообщать по телефонам: 38-61-55, 38-62-00.

ИСТОЧНИК KP.RU