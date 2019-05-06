В канун Дня Победы поисковики Тюмени открыли общественные приемные

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-06T10:06:50+03:00

Поисковики рассказывают тюменцам, где и как искать своих родных, пропавших в Великую Отечественную войну. Фото ДТ и С "Пионер"

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Установить судьбу родственника - участника Великой Отечественной войны тюменцы могут с помощью поисковиков. Три дня, 6, 7 и 8 мая с 15.30 до 18.00 в Областном поисковом центре (ул. Геологоразведчиков 6а, каб. 201) организованы консультации для жителей всего региона. Здесь расскажут, как и где искать информацию о своих родственниках.

В День Победы в Тюмени откроются мобильные общественные приемные. Одна из них будет работать во Дворце творчества и спорта «Пионер» с 11.30 до 14.30 (Челюскинцев 46), вторая - с 10.30 до 14.30 у памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны».

Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, несмотря на то, что со дня ее окончания прошло уже 74 года, эта тема до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечественников, отмечают в Областном поисковом центре «Пионера». Сотни людей обращаются к ним, чтобы узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений. Общественная приемная Областного поискового центра работает постоянно, но в канун Дня Победы количество запросов увеличивается в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU