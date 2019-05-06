Сильнейшие скалолазы страны третий день соревнуются в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-06T09:44:12+03:00

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В Тюмени продолжаются первенство России по скалолазанию. С 4 мая борьбу за награды и путевки на международные соревнования ведут более 360 сильнейших юниоров страны. По результатам выступлений будут сформированы сборные России для первенства Европы и первенства мира, сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания.

Сегодня, 6 мая, в легкоатлетическом манеже будут разыграны медали в дисциплине «боулдеринг» - суперкоротких и суперсложных трасс.

7 мая станут известны победители и призеры в коронной дисциплине для хозяев соревнований – «скорости». Тюменские скалолазы – главные претенденты на золото. В их числе бронзовый призер Кубка мира Сергей Рукин. Дебютную взрослую награду в карьере он выиграл за неделю до домашнего первенства, обогнав в Чунцине многократного чемпиона мира из Китая Чисина Жонга. Ещё один претендент на высокие места из Тюменской области – победитель первенства Европы Петр Земляков. В категории юношей 16-17 лет за медали будет бороться призер первенства Европы Сергей Екимов (Тюменская область).

ИСТОЧНИК KP.RU