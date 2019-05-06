От продажи тюменских отходов уже выручено более 35 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-06T09:18:31+03:00

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Почти 35,5 миллионов рублей выручил от продажи вторичного сырья в Тюменской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО».

Первый открытый аукцион состоялся в начале апреля. Переработчикам было предложено более 10 видов сырья. Основными покупателями стали тюменские компании. В процессе торгов цена лота иногда увеличивалась в несколько раз от первоначальной стоимости. Аукцион показал, что вторсырье востребовано. Особенно пользуются спросом ПЭТ, пленка, бумага, канистры и полимерные флаконы ПНД, сообщили в пресс-службе ТЭО.

- Электронная торговая площадка позволяет участвовать в торгах любой компании. Тюменские переработчики помогают создать цепочку цивилизованного сбора, обработки и переработки отходов в своем регионе, а компании из других регионов приносят дополнительные деньги в развитие местной системы обращения ТКО, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

ИСТОЧНИК KP.RU