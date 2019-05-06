Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования близким всех погибших в страшной трагедии в аэропорту Шереметьево. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Свое обращение Александр Викторович выразил на своих страницах в социальных сетях. Под постом во Вконтакте тюменцы уже присоединяются к соболезнованию. Запись на стене аккаунта губернатора собрала уже более тысячи просмотров.
Напомним, трагедия произошла накануне, 5 мая. "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку, после жесткого приземления судно загорелось.
В результате 41 человек погиб. По предварительным данным, самолет вернулся в порт взлета из-за того, что в небе в него попала молния.
ИСТОЧНИК KP.RU