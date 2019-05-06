2019-05-06T09:16:41+03:00
Общество

Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский губернатор выразил соболезнования близким погибших в ШереметьевоТюменский губернатор выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования близким всех погибших в страшной трагедии в аэропорту Шереметьево. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Свое обращение Александр Викторович выразил на своих страницах в социальных сетях. Под постом во Вконтакте тюменцы уже присоединяются к соболезнованию. Запись на стене аккаунта губернатора собрала уже более тысячи просмотров.

Напомним, трагедия произошла накануне, 5 мая. "Сухой Суперджет" рейса МоскваМурманск совершил аварийную посадку, после жесткого приземления судно загорелось.

В результате 41 человек погиб. По предварительным данным, самолет вернулся в порт взлета из-за того, что в небе в него попала молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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