Молодой тоболяк избил и ограбил женщину, которая ехала на лечение в онкоцентр

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-06T08:29:27+03:00

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В Тобольске состоится суд над 22-летнего грабителя женщины, которая отправлялась на лечение в тюменский онкоцентр. Пьяный молодой человек напала на нее сзади, ударив палкой по голове и лицу. После чего он вырвал сумку с лекарствами, документами и 13 тысячами рублей.

Преступление было совершено вечером 8 апреля в 6 микрорайоне. Женщина шла к своей подруге перед тем как отправиться на автовокзал. От ударов по голове она упала на одно колено, а из ран хлынула кровь. От этого она не смогла разглядеть налетчика, лишь почувствовала, что он вырвал у нее сумку.

Предполагаемый преступник вскоре был задержан, полицейские нашли похищенную сумку и орудие преступления. Материалы дела с обвинением в разбое ст. 162 УК РФ уже находятся в суде, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU