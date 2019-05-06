В Тюмени начинаются противоклещевые обработки зон отдыха

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-06T06:55:06+03:00

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Противоклещевая обработка зон отдыха начинается в Тюмени. С сегодняшнего дня, 6 мая, при благоприятной погоде акарицидная обработка пройдет в Гилевской роще и в городских лесах. Работы планируется завершить до 17 мая.

Опрыскивание территорий пройдет также в местах отдыха на Верхнем и в Плехановском бору, у ТЭЦ-2, на Воронинских горках, по Старому Ялуторовскому тракту, на улице Дружбы и на Мысу.

Обработки организует МКУ «ЛесПаркХоз». После опрыскивания растений будет размещена информация о мерах предосторожности, сообщили в администрации города. Отметим, что это ежегодные мероприятия, которые позволяют существенно снизить количество опасных насекомых в зеленой зоне города.

ИСТОЧНИК KP.RU