Улицу Республики в центре Тюмени вечером перекроют для транспорта

СЕГОДНЯ 05:50 2019-05-06T05:50:33+03:00

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Движение транспорта на улице Республики в центре Тюмени сегодня, 6 мая, будет прекращено. С 19 до 21 часа на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской пройдет репетиция парада Победы, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта .

Автомобилистов просят принять информацию к сведению и заранее запланировать маршруты движения. Отметим, что завтра, 7 мая, в городе пройдет вторая репетиции. Дорога будет перекрыта для транспорта в это же время на этом же участке.

ИСТОЧНИК KP.RU