Погода 6 мая в Тюмени: жарко и почти без ветра

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-06T03:41:09+03:00

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По-летнему солнечный и жаркий день ждет жителей Тюменской области в понедельник, 6 мая. В регионе установилась очень теплая погода. Столбики термометров сегодня достигнут отметок в +22 +23 градуса. Южный и юго-западный ветер будет всего 2-3 м/с.

В Тюмени утро ожидается солнечным, но к вечеру небо затянут облака и ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха к полудню поднимется до +24 градусов, будет практически без ветра - всего до 2,2 м/с, влажность 36%, атмосферное давление 763 мм рт ст.

В Тобольске +22, в Ялуторовске и Заводоуковске +24, в Ишиме +21.

В народном календаре 6 мая названо Юрием Вешним или Егорьевым днем. С этого дня начинались активные полевые работы. По погоде на Юрия судили о будущем урожае. Если в этот день было холодно, то это предвещало урожай проса и овса.

Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Ранним утром нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки.

ИСТОЧНИК KP.RU