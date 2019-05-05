В Тюмени 6 мая погаснет один светофор
Регулировщик погаснет с 13 до 17 часов
В Тюмени 6 мая погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 6 мая, отключат один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет с 13 до 17 часов.
Отключение регулировщика на перекрёстке: ул. Республики – путепровод погаснет в связи с плановым отключением на электросетях.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU