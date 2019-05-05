2019-05-05T18:27:03+03:00
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В Тюмени 6 мая погаснет один светофор

Регулировщик погаснет с 13 до 17 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 6 мая погаснет один светофорВ Тюмени 6 мая погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 6 мая, отключат один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет с 13 до 17 часов.

Отключение регулировщика на перекрёстке: ул. Республики – путепровод погаснет в связи с плановым отключением на электросетях.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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