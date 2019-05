Погода в Тюмени 5 мая: лето, солнце, жара, танцуй до утра!

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-05T05:36:19+03:00

В Тюмени сегодня, 5 мая, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха +10…+13 C, утром потеплеет до +11…+18 C, а днём и вечером - +19…+22 C. Влажность воздуха 755 мм рт.ст., влажность воздуха 34%. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 6 – 7,8 м/с.

По народному календарю 5 мая – День Луки, сподвижника святого Павла. В этот день на Руси высаживали лук и приговаривали: «Лук – как татарин: как снег сошёл – так он и тут». Лук ели и в сыром виде, и клали его в разные блюда. Он входит в состав многих народных лекарств и использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

ИСТОЧНИК KP.RU