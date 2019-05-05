2019-05-05T18:23:36+03:00
Общество

На форуме «Утро-2019» участники создадут настоящий мюзикл

Мероприйтие пройдёт с 20 по 30 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На форуме «Утро-2019» участники создадут настоящий мюзиклНа форуме «Утро-2019» участники создадут настоящий мюзикл
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Участники площадки «Урал Творческий» создадут настоящий мюзикл на форуме уральской молодёжи «Утро-2019», который пройдёт в Тюмени с 20 по 30 июня. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на программного директора форума Юлию Каргаполову, главная тема форума – развитие креативных способностей.

По её словам, вместе с компетентными экспертами участники форума «УТРО-2019» обсудят изменения, которые происходят в современном мире. Речь пойдёт о том, насколько важны навыки инновационного и креативного мышления для продвижения в профессиональной сфере.

Спикерами форума выступят эксперты из креативной школы «ИКРА», федеральных университетов, Сбербанка. Участники форума смогут раскрыть и усовершенствовать свой креативный потенциал на 12 тематических площадках - Урал политический, городской, цифровой, экологический, предприимчивый и т.д.

Директор форума отметила, что, например, на площадке «Урал городской» участники обсудят, как при помощи креативного подхода сделать наши города более развитыми и комфортными для жизни людей.

- На площадке «Урал творческий» ребята создадут целый мюзикл», - поделилась планами программный директор форума, - отметила Юлия Каргаполова.

Напомним, «УТРО-2019» пройдёт на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены. Первая пройдёт с 20 по 25 июня, вторая – с 25 по 30 июня. В форуме примут участие более 1,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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