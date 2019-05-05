Сотрудники тюменского санатория привели в порядок обелиск в память о погибших в Великой Отечественной
Сотрудники тюменского санатория «Красная гвоздика» устроили субботник около обелиска в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях села Криводанова. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в этом санатории ветераны поправляют силы, отдыхают и просто набираются сил.
К сожалению, сегодня осталось мало участников войны, поэтому в санаторий приезжают дети войны и представители послевоенных поколений. Однако в «Красной гвоздике» по традиции отдают дань уважения памяти солдат Великой Отечественно войны.
В конце апреля работники санатория привели в порядок и помыли мемориал погибших участников Великой Отеественной, и прибрали близлежащую территорию. Этот обелиск соорудили в 1975 году. На нём множество фамилий жителей Криводаново, в особенности тех, кто основал деревню и дал ей название.
Много лет назад «Красная гвоздика» взяла шефство над мемориалом, поэтому все, кто работает в санатории, считают своим долгом следить за порядком и благоустройством вокруг памятного места.
ИСТОЧНИК KP.RU