СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-05T16:15:29+03:00

В Тюменской области может появиться своё «Золотое кольцо» Фото: Татьяна Коркина

В него могут войти Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим

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В Тюменском индустриальном университете предложили создать собственное «Золотое кольцо» Тюменской области. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», учёные региона разрабатывают концепцию архитектурного, историко-культурного и природного туристического каркаса Тюменской области.

В «золотое кольцо Тюменской области» могут войти исторические города региона: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. Центрами второго порядка в «кольце» могут стать п. Омутинский, с. Покровское, Усалка, Исетское, а также те населённые пункты, где по-прежнему сохраняют язык переселенцы татары, чуваши, мордва, белорусы и коми.

В культурный каркас «золотого кольца» Тюменской области могут войти ишимская мемориальная усадьба Петра Ершова, родовое поместье Менделеевых в с. Верхние Аремзяны, Сибирский тракт и места сражений Ермарка.

По мнению авторов проекта, будущие узлы культурного каркаса возьмут на себя функции центральных мет обслуживание для окружающей территориии.

ИСТОЧНИК KP.RU