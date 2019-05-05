2019-05-05T16:15:29+03:00
Туризм

В Тюменской области может появиться своё «Золотое кольцо»

В него могут войти Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области может появиться своё «Золотое кольцо»В Тюменской области может появиться своё «Золотое кольцо»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменском индустриальном университете предложили создать собственное «Золотое кольцо» Тюменской области. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», учёные региона разрабатывают концепцию архитектурного, историко-культурного и природного туристического каркаса Тюменской области.

В «золотое кольцо Тюменской области» могут войти исторические города региона: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. Центрами второго порядка в «кольце» могут стать п. Омутинский, с. Покровское, Усалка, Исетское, а также те населённые пункты, где по-прежнему сохраняют язык переселенцы татары, чуваши, мордва, белорусы и коми.

В культурный каркас «золотого кольца» Тюменской области могут войти ишимская мемориальная усадьба Петра Ершова, родовое поместье Менделеевых в с. Верхние Аремзяны, Сибирский тракт и места сражений Ермарка.

По мнению авторов проекта, будущие узлы культурного каркаса возьмут на себя функции центральных мет обслуживание для окружающей территориии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени 6 мая погаснет один светофор
На форуме «Утро-2019» участники создадут настоящий мюзикл
Сотрудники тюменского санатория привели в порядок обелиск в память о погибших в Великой Отечественной
В Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движения
Тюменцев научат презентовать свои идеи
Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»
Участникам конкурса «Звёзды студенчества Тюменской области» нужно принести зачётку
Более 7,8 тысяч девятиклассников тюменских школ сдадут ОГЭ
Мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов
На въезде в муниципалитеты Тюменского района установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Тюменские голубеводы в День Победы проведут тренировочный выпуск почтарей
В Тюменской области почтут память ушедших из жизни известных журналистов
МТС рассказала, какие смартфоны покупают тюменцы
Тюменские акушеры отмечают свой профессиональный праздник
Погода в Тюмени 5 мая: лето, солнце, жара, танцуй до утра!
Ялуторовских призывников в армию проводили родители, друзья и девушки