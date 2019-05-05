2019-05-05T15:17:47+03:00
Общество

В Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движения

В муниципалитете прошёл конкурс «Безопасное колесо»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движенияВ Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движенияФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе выявили лучших инспекторов дорожного движения в рамках традиционного конкурса «Безопасное колесо». Импровизированной трассой стала школьная площадка в селе Горьковка.

Свои навыки фигурного вождения на велосипеде смогли продемонстрировать более 120 ребят в возрасте 10-12 лет из 27-ми школ Тюменского района. Также они показали знания устройства двухколёсной техники, правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.

Оценивали выступления ребят сотрудники ГИБДД, которые напомнили детям о последствиях, к которым может привести безграмотность на дороге. По итогам соревнований лучшими знатоками дорожного движения признаны ученики Ембаевской школы А. Аширбекова. Вскоре они представят Тюменский район на областном конкурсе, который пройдёт с 14 по 17 мая.

В числе призёров – команды Червишевской и Янтыковской школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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