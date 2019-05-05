В Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движения
В Тюменском районе выявили лучших инспекторов дорожного движения в рамках традиционного конкурса «Безопасное колесо». Импровизированной трассой стала школьная площадка в селе Горьковка.
Свои навыки фигурного вождения на велосипеде смогли продемонстрировать более 120 ребят в возрасте 10-12 лет из 27-ми школ Тюменского района. Также они показали знания устройства двухколёсной техники, правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.
Оценивали выступления ребят сотрудники ГИБДД, которые напомнили детям о последствиях, к которым может привести безграмотность на дороге. По итогам соревнований лучшими знатоками дорожного движения признаны ученики Ембаевской школы А. Аширбекова. Вскоре они представят Тюменский район на областном конкурсе, который пройдёт с 14 по 17 мая.
В числе призёров – команды Червишевской и Янтыковской школ.
ИСТОЧНИК KP.RU