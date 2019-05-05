2019-05-05T14:58:45+03:00
Общество

Тюменцев научат презентовать свои идеи

На реализацию проектов они могут выиграть грант в 250 000 рублей
Светлана БОРИСОВА
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Фото: скриншот сайтаФото: скриншот сайта
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На следующей неделе, 7 мая, для участников проекта «Моя идея» пройдет мастер-класс грамотной презентации свои идей. Участников научат создавать презентации, придумывать заголовки и передавать историю с помощью картинок. Помимо презентации участников научат правильной, грамотной речи и поделятся секретами успешного публичного выступления, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

По словам руководителя конкурса проектов Дарьи Ермаковой, конкурсантам помогут избежать ошибок и расскажут, над чем еще стоит поработать. Напомним, что на реализацию идеи победители конкурса получат 250 000 рублей. Прием заявок продлится до 12 мая. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте мояидея72.рф.

Отметим, что «Моя идея» проходит уже восьмой раз. Только за последние три года победители реализовали более 100 проектов. В этом году требования к участию немного изменились, теперь участники не должны являться победителями более трех конкурсов «Моя идея» прошлых лет, муниципальные образования будут оцениваться отдельно от городских. Также конкурс пройдёт по трем номинациям: «Проекты, реализуемые на территории Тюмени», «Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований» и «Крупные городские события».

ИСТОЧНИК KP.RU

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