Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»
Реликвии можно принести до 6 мая
Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»Фото: pixabay.com
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Тюменцев, в особенности жителей района ММС, просят помочь с оформлением «Стены памяти» в Доме Культуры «Орфей». Как сообщает «Тюменская область сегодня», до завтрашнего дня, 6 мая, горожане могут принести фотографии или их копии фронтовиков или тружеников тыла, письма с фронта или копии наградных документов.
Все реликвии можно приносить на первый этаж ДК «Орфей» и отдавать администраторам. Активисты подчёркивают, что память о героях должна жить вечно.
Организаторы заранее благодарят всех неравнодушных за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU