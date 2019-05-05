2019-05-05T14:51:20+03:00
Общество

Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»

Реликвии можно принести до 6 мая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменцев, в особенности жителей района ММС, просят помочь с оформлением «Стены памяти» в Доме Культуры «Орфей». Как сообщает «Тюменская область сегодня», до завтрашнего дня, 6 мая, горожане могут принести фотографии или их копии фронтовиков или тружеников тыла, письма с фронта или копии наградных документов.

Все реликвии можно приносить на первый этаж ДК «Орфей» и отдавать администраторам. Активисты подчёркивают, что память о героях должна жить вечно.

Организаторы заранее благодарят всех неравнодушных за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе определили юных знатоков дорожного движения
Тюменцев научат презентовать свои идеи
Участникам конкурса «Звёзды студенчества Тюменской области» нужно принести зачётку
Более 7,8 тысяч девятиклассников тюменских школ сдадут ОГЭ
Мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов
На въезде в муниципалитеты Тюменского района установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Тюменские голубеводы в День Победы проведут тренировочный выпуск почтарей
В Тюменской области почтут память ушедших из жизни известных журналистов
МТС рассказала, какие смартфоны покупают тюменцы
Тюменские акушеры отмечают свой профессиональный праздник
Погода в Тюмени 5 мая: лето, солнце, жара, танцуй до утра!
Ялуторовских призывников в армию проводили родители, друзья и девушки