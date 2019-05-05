Тюменцев приглашают помочь с оформлением «Стены памяти» в ДК «Орфей»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-05T14:51:20+03:00

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Тюменцев, в особенности жителей района ММС, просят помочь с оформлением «Стены памяти» в Доме Культуры «Орфей». Как сообщает «Тюменская область сегодня», до завтрашнего дня, 6 мая, горожане могут принести фотографии или их копии фронтовиков или тружеников тыла, письма с фронта или копии наградных документов.

Все реликвии можно приносить на первый этаж ДК «Орфей» и отдавать администраторам. Активисты подчёркивают, что память о героях должна жить вечно.

Организаторы заранее благодарят всех неравнодушных за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU