Участникам конкурса «Звёзды студенчества Тюменской области» нужно принести зачётку

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-05T11:51:33+03:00

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Корону и приз в 50 тысяч рублей может получить победитель конкурса «Звёзды студенчества Тюменской области». Как сообщает «Мой портал», самых успешных, творческих, спортивных и активных студентов выявят в нескольких отборочных этапах.

С 11 по 15 мая в Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Тобольске пройдут кастинги, на которых студенты продемонстрируют свои таланты в разных областях. Главное правило к участникам кастинга – взять с собой зачётку.

Отбор финалистов пройдёт с 16 по 20 мая. Ребята должны будут выложить во «ВКонтакте» и Instagram четыре поста по темам: успеваемость, история успеха во внеучебной деятельности, спорт и «минута славы».

Финал конкурса пройдёт с 24 по 26 мая 2019 года. На конкурс могут заявиться учащиеся вузов и ссузов от 16 по 25 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке до 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU