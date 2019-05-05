Более 7,8 тысяч девятиклассников тюменских школ сдадут ОГЭ

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-05T10:27:32+03:00

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Более 7,8 тысяч девятиклассников тюменских школ в 2019 году зарегистрировались на сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ), из которых 13 человек проходят государственную аттестацию в дополнительный период. Как сообщает портал «Вслух.ру», четыре экзаменационных дня уже прошли с 22 по 29 апреля, резервные пройдут с 6 по 14 мая.

Основной период продлится с 24 мая по 2 июля, учитывая резервные дни, которые начнутся 25 июня.

Самой большой популярностью у девятиклассников пользуется обществознание, которое планируют сдать более 5 тысяч выпускников (из них 11 – досрочно). Географию планирует сдать 2,2 тысячи человек, информатику – 2,1 тысяча человек, 1,9 тысяч – биологию, 1,8 тысяч – физику. 833 человека собираются сдавать английский язык. Ещё 887 человек в основной период сдаст химию, 394 человека – историю, 308 – литературу, 12 – немецкий язык, 2 – французский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU