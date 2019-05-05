Тюменские голубеводы в День Победы проведут тренировочный выпуск почтарей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-05T08:44:32+03:00

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Тренировочный выпуск почтарей проведут тюменские голубеводы в День Победы, 9 мая. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на председателя Тюменского областного клуба голубеводов Владимир Гуляев, из Ялуторовска выпустят более 300 голубей. По его словам, прошлый сезон складывался для клуба голубиного спорта непросто: в планы постоянно вмешивалась погода и не способствовала хорошим результатам.

- Официально спортивный сезон мы откроем 19 мая. Членам клуба не терпится попробовать свои силы в новом сезоне. Тем более, что в состав нашего клуба влились еще три голубевода из Тюмени и четыре из Кургана, - рассказал Владимир Гуляев.

Завершающий старт взрослых голубей сезона 2018 года Тюменского клуба состоялся в июле из Чулыма. От родных голубятен почтарей отделяла почти 1 тыс. км. Лучший результат показали три голубя Юрия Неёлова, а затем финишировали птицы Ивана Журавлёва и Владимира Гуляева.

ИСТОЧНИК KP.RU