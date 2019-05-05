В Тюменской области почтут память ушедших из жизни известных журналистов
В Тюменской области 7 мая в девятый раз пройдёт памятная акция в честь ушедших из жизни прославленных журналистов. Событие приурочено к дате, которая в советское время приурочено ко Дню печати. Молодые журналисты готовят сообщения о знаменитых фотокорреспондентах Аркадии Космакове и Александре Ефремове, журналисте и поэте Анатолии Кукарском.
Как сообщает «Тюменская область сегодня», в акции примут участие ветераны журналистики, родственники прославленных журналистов и молодые акулы пера. Они возложат цветы к мемориальной доске в Доме журналистов, к памятнику «Прощание» и к могилам ушедших работников СМИ.
По словам председателя Совета ветеранов тюменской журналистики Людмилы Попович, в этом году Анатолию Кукарскому исполнилось бы 85 лет. Поэтому участники акции посетят его могилу на Червишевском тракте, приведут в порядок памятник и почитают его удивительные стихи.
Отметим, что организаторами акции стали Совет ветеранов тюменской журналистики и Ассоциация молодых журналистов Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU