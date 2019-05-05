2019-05-05T07:13:09+03:00
Общество

Тюменские акушеры отмечают свой профессиональный праздник

5 мая - Международный день акушерки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские акушеры отмечают свой профессиональный праздникТюменские акушеры отмечают свой профессиональный праздникФото: Татьяна Коркина
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Тюменские акушеры сегодня, 5 мая, отмечают свой профессиональный праздник – Международный день акушерки. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в этот день в перинатальные центры и роддома всё чаще приходят благодарности в адрес специалистов. В одном только Тюменском областном перинатальном центре трудятся 104 акушерки, каждая из которых в день принимает по 5-6 родов.

Как отметила председатель Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раиса Куликова, акушеры сопровождают будущую маму от поступления в роддом до счастливой выписки. Представители этих профессий не только добрые, но и настоящие профессионалы.

Сегодня в современных перинатальных центрах и родильных домах Тюменской области практикуются семейно-ориентированные технологии в виде партнёрских родов. То есть присутствовать на родах может не только папа, но и другие близкие люди. Однако для самой роженицы, а иногда и для впечатлительных родственников, незаменим именно профессионализм акушерки.

По словам главного внештатного акушера-гинеколога Тюменской области Ирины Кукарской, профессия акушерки – одна из самых сложных, ведь на неё ложится большая ответственность.

- Видели бы вы глаза акушеров, с какой нежностью и любовью смотрят они на малыша, беззащитно и трогательно лежащего у них на руках. Нет ничего прекрасней этой миссии».

И в свой праздник многие из этих специалистов находятся на своем ответственном посту, помогают появиться на свет новым жителям Тюменской области! – отметила Ирина Кукарская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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