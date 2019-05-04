Ялуторовских призывников в армию проводили родители, друзья и девушки

СЕГОДНЯ 19:46 2019-05-04T19:46:41+03:00

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В актовом зале ялуторовского Молодёжного социально-делового центре состоялся традиционный День призывника. В этот день вместе с призывниками были их родные, друзья и девушки, чьи фото парни увезут в разные части страны.

Директор Молодежного социально-делового центра Лариса Фоминых напутствовала призывников и пожелала ребятам всегда помогать друг другу и никогда не сдаваться, если будут испытания.

- Помните, что земляки, где бы они ни находились и в каких бы они отношениях ни были, всегда ближе, чем все другие. Ялуторовск отличается тем, что мы очень коммуникабельные, дружелюбные – будьте такими! – отметила она, подчеркнув, что все трудности с лихвой компенсируются новыми знаниями и впечатлениями.

Отметим, что весной 2010 года ряды Российской армии пополнят 34 ялуторовчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU