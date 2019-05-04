2019-05-04T19:05:31+03:00
Общество

Как и где в Тюменской области можно погасить долги

Рассказываем несколько вариантов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Как и где в Тюменской области можно погасить долгиКак и где в Тюменской области можно погасить долгиФото: Татьяна Коркина
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Тюменцам напоминают о необходимости проверить наличие задолженностей с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на его официальном сайте. Как сообщает портал «Вслух.ру», для этого необходимо лишь ввести свои имя и фамилию. Наличие исполнительных производств можно проверить через портал «Госулуг». С помощью этих сервисов можно оплатить имеющиеся долги.

Для удобства тюменцев сотрудники Управления постоянно проводят информационные акции «Узнай о своих долгах» в общественных местах города по телефону: 8 (3452) 35-91-07.

Стоит отметить, что при открытом исполнительном производстве нужно погасить задолженность минимум за 3 дня до предполагаемой поездки. Например, сейчас в регионе более 30 тысяч невыездных граждан, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. По информации пресс-службы УФССП по Тюменской области, рост наблюдается за счёт долгов за ЖКХ и просроченных кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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