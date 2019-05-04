2019-05-04T16:30:13+03:00
Звезды

В Викуловском районе пройдёт театрализованная игровая программа «Дела особой важности»

Участников программы встретят два мастера
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Викуловском районе пройдёт театрализованная игровая программа «Дела особой важности»В Викуловском районе пройдёт театрализованная игровая программа «Дела особой важности»Фото: pixabay.com
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В Викуловском районном Доме культуры 5 мая в 15 часов состоится театрализованная игровая программа «Дела особой важности» для семейного клуба «Счастливы вместе». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заведующую досуговым отделом Викуловского районного ДК Анастасия Шипачёва, участников программы встретят два мастера. Здесь представят мастеровые флешмобы и расскажут детям о необходимости помогать взрослым.

Тема для праздника – «Мир, труд, май», который всегда ассоциируется с Первомаем. Поэтому и было принято решение театрализованно рассказать членам семейного клуба о труде, работе и мастерстве.

По словам Анастасии, у участников игровой программы будет волшебный чемодан с реквизитом – шнурками и большими перчатками. Первые нужно будет разложить по коробочкам, а вторые будут переходить по кругу. В чьих руках они окажутся – тот и будет клеить обои или щипать траву.

- Представим книгу детям, в которой прописано главное правило мастера: «Семь раз отмерь, один раз отрежь, - говорит Анастасия.

Навыки рабочих профессий в игровой форме будут осваивать родители и их дети от 6 лет. По традиции на мероприятии примут участие порядка 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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