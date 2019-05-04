Ялуторовским волонтёрам требуется помощь в уборке могил ветеранов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-04T16:42:43+03:00

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В Ялуторовске 6 мая в 14 часов пройдёт традиционная акция «Нет брошенных могил», в котором примут участие подростки из муниципального Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и участники патриотического движения «Юнармия».

Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на организатора акции Елену Петелину, ребята приезжают на старое кладбище, где наводят порядок на могилах участников Великой Отечественной войны. Родные погребённых ветеранов уже умерли или из-за возраста уже не могут следить за могилами.

- Если родные сделать это не могут – это сделаем мы, - говорит Елена Петелина. – В 2011 году наведением порядка на могилах занималась военно-мемориальная команда, а потом на ее основе мы собрали «Волонтеров Победы», которые продолжили это благое дело. В прошлом году к акции впервые присоединились ребята-юнармейцы.

В течение всего года волонтёры собирают на кладбищах мусор, срезают поросль, высаживают и поливают на могилах цветы, красят и моют памятники. Все желающие отдать дань памяти ветеранам тоже могут приехать на старое кладбище с перчатками, граблями, мётлами и мешками для мусора, чтобы помочь волонтёрам.

ИСТОЧНИК KP.RU