Тюменские общественники высадят в Суходолье 350 сосен

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-04T14:52:06+03:00

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Тюменские общественники 11 и 12 мая планируют высадить деревья в жилом комплексе Суходолье, где, кроме высоток, тротуаров и парковок, практически ничего нет. Как сообщает портал «Вслух.ру», высадка организована руководителем инициативной группы «Вместе» Андрей Сулимовский при поддержке тюменской организации многодетных семей «Радость». Лидер организации Елена Майсюк поможет с доставкой саженцев и их поливом.

По словам Андрея Сулимовского, собранных 192 тысячи рублей, которые собирает управляющая компания на озеленение, не хватает для привоза песка, грунта и посадки цветов. Поэтому было принято решение взять инициативу в свои руки

- Первый сбор участников - 11 мая в 7.00 у дома по улице Монтажников, 45. Поедем на 45-й километр Ирбитского тракта за молодыми сосенками для посадки. Мы уже договорились с собственником земли. В 15.00 на том же месте (ул. Монтажников, 45) ждем всех горожан, кто непосредственно будет участвовать в посадке деревьев. Вопрос уже согласован с городскими властями, - говорит Андрей Сулимовский.

Изначально планировалось посадить в Суходолье 1,2 тысячи деревьев, однако в городской администрации дали добро на посадку 350 сосен. Дополнительно этой осенью высадят две аллеи из тополей и яблонь. Отметим, что в акции уже готов принять участие 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU