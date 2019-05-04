Четверо голубеводов-спортсменов стали новыми членами Тюменского клуба голубиного спорта

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-04T12:32:09+03:00

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Голубеводы-спортсмены из Кургана Георгий Поздняков, Сергей Поляков, Юрий Замиралов, Анатолий Устюжанин стали новыми членами Тюменского клуба голубиного спорта. Как сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на председателя Тюменского областного клуба голубеводов Владимира Гуляева, новые технологии и система подсчёта баллов позволяет успешно состязаться на дистанциях голубеводам из разных городов.

Первый старт в составе Тюменского клуба голубиного спорта пройдёт 19 мая. В течение всего сезона им предстоит пройти 10 дистанций общей протяжённостью почти 5 тыс. км. Молодые голуби 2019 года тоже выйдут на старт: 28 июля из Голышманово (195 км), затем из Абатского (313 км) и Тюкалинска (432 км).

Владимир Гуляев отметил, что совместная работа голубеводов двух городов поможет популяризации и развитию голубиного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU