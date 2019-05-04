Социальные центры Тюменской области готовятся ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-04T10:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские специалисты социальных центров по работе с несовершеннолетними и их воспитанники стараются сделать празднование Дня Победы ярким и незабываемым для всех.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в ишимском центре «Согласие», например, организован мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток «Помним, гордимся, чтим». Участие в мероприятии примут подопечные центра и ветераны ишимского геронтологического центра. В преддверии праздника при поддержке ветеранской организации «Ишимское землячество «Югра», «ТОС Северный» и Ишимской епархии пройдет поэтический вечер «Колокол памяти». Ребята из «Согласия» будут читать стихи о войне и исполнят песни военных лет.

Специалисты тобольского СРЦН вместе с детьми высадят кусты сирени на территории центра, в рамках акции «Сирень Победы». Перед праздником воспитанники центра ждут гостей-ветеранов на торжественную встречу «Великий день Победы».

В Омутинском СРЦН пройдёт серия творческих мастер-классов по изготовлению праздничных поделок, открыток и сувениров, спортивные состязания и эстафеты. В День Победы 9 мая специалисты и их воспитанники с родителями примут участие в районном парадном шествии

и в спортивно-массовом мероприятии «Армейская эстафета».

ИСТОЧНИК KP.RU