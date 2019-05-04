2019-05-04T10:32:09+03:00
Общество

Тюменские молодые исследователи сделали «Шаг в будущее»

21 работа рекомендована для участия в областном этапе «Шаг в будущее».
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские молодые исследователи сделали «Шаг в будущее»Тюменские молодые исследователи сделали «Шаг в будущее»Фото: Татьяна Коркина
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Более 70 участников форума молодых исследователей «Шаг в будущее-2019» из Тюменского района защитили перед профессиональным жюри научно-исследовательские проекты и работы. Как сообщили в пресс-службы главы Тюменского района, мероприятие прошло в Новотарманской школе.

Среди секций, в которых работали ребята: «Социально-гуманитарные науки (социология, культурология, история, литературоведение, языкознание)», «Естественные науки (современный мир, биология, экология)», «Юные аграрии Тюменского района». Презентовали и материалы краеведческого характера. Например, одиннадцатиклассник Мальковской школы Илья Бакуменко представил «Модель территориального развития Тюменской области». Восьмиклассница из Успенки Вероника Николаева представила «Историю репрессированных немцев на территории современного Успенского МО», а Ирина Ильченко из Московской школы создала путеводитель и экскурсионной маршрут по Тюменскому району в реальном и

виртуальном пространстве.

Самые маленькие исследователи выступили в работе традиционной секции «ЮНИОР». К примеру, ученица 4-го класса Винзилинской школы Варвара Денисова подготовила проект «Вкусная наука, или Химическая лаборатория на кухне», а четвероклассник Горьковской школы Максим Соловьев изучал процесс выращивания болгарского перца.

21 работу юных исследователей Тюменского района рекомендовали для участия в областном этапе «Шаг в будущее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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