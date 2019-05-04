Тобольские школьники создадут образ будущего города

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-04T08:30:11+03:00

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Образ будущего города разработают школьники из Тобольска. Ребята посетят двухдневные мастер-классы в рамках форсайт-сессии «Тобольск 2025», где их научат прогнозированию профессий будущего, составлению визуализации развития городского пространства.

Вместе с представителями власти и бизнеса, школьники обсудят развитие города. Ученики смогут предложить свои варианты развития городской среды и программы проектирования города, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Как рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория», для школьников это возможность подготовиться к выбору профессии и показать старшему поколению, какую пользу могут принести их увлечения городу.

Участники разделятся на команды-организации и распределят между собой роли: маркетолог, пиар-менеджер, менеджер форсайт и социальных проектов, экономист, оператор технологических систем. После этого им предстоит придумать название организации и сделать ее макет на карте Тобольска. Также участникам в формате игры предстоит решить ситуацию экономического кризиса.

Стать участником интенсива и зарегистрироваться можно по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/forsayt-tobolsk-2025/ Кроме того, школьники пройдут мастер-классы от федеральных и региональных экспертов, разбитые на 5 блоков: «Город», «Люди», «Бизнес», «Власть», «Бренды». На них поговорят о креативном капитале, визуальной среде, профессиях будущего, мировых трендах, развитии инфраструктуры и городского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU