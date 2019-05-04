2019-05-04T08:39:16+03:00
Здоровье

Тюменская область – одна из лидеров в России по раннему выявлению онкозаболеваний

Также в регионе большое количество скрининговых программ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – один из лидеров в России по раннему выявлению онкозаболеванийТюменская область – один из лидеров в России по раннему выявлению онкозаболеванийФото: Татьяна Коркина
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Главный врач «Медицинского города» Андрей Кудряков, его заместитель Валерия Павлова, руководители организационно-методической службы Тимур Гайсин и терапевтической службы - Елена Гайсина приняли участие в X Съезде онкологов, который прошёл в Нижнем Новгороде. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, на мероприятии обсудили реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам Тимура Гайсина, Тюменская область – один из лидеров в России по раннему выявлению рака и количеству скрининговых программ. Некоторые регионы находятся лишь в начале пути, а у нас эффективная скрининговая программа проводится в течение нескольких лет.

Также на съезде обсудили эффективность эндоскопического скрининга и компьютерной томографии лёгких, организацию работы смотровых кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи.

В 2020-2021 годах четыре таких центра откроются в некоторых населённых пунктах Тюменской области: Заводоуковске, Тобольске, Ишиме и Голышманово. Благодаря открытию новых центров снизятся очереди, уменьшится время до начала специализированного лечения и будут повышены показатели раннего выявления онкозаболеваний.

- По показателям заболеваемости, выявлению ранних форм рака, снижению запущенности и одногодичной летальности Тюменская область входит в десятку лучших регионов России. Например, более 58% из всех впервые выявленных злокачественных новообразований были диагностированы на ранних (I –II) стадиях заболевания, - рассказал Тимур Гайсин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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