Тюменские студенты могут получить из фотобудки снимки с предсказаниями

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-04T06:14:20+03:00

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В тюменских вузах на этой неделе появилась специальная фотобудка, где студенты Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ и Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ смогли сфотографироваться в строительной каске, с надписью Create и в защитных очках.

Фотографии, которые выдавал автомат, информировал студентов о форуме «Утро-2019», который пройдёт на базе Тюменского президентского кадетского училища с 20 по 30 июня по традиции в две смены. На фотокарточках появлялись предсказания со словами: «На форуме УТРО ты найдёшь…». Таким образом тюменцы могут стать частью креативного капитала страны, переехать в Курган, начать учить китайский или найти идею для бизнеса.

Акция продлится до конца мая. В ней также примут участие студенты ТюмГМУ и ГАУ Северного Зауралья. Фотобудка будет находиться в разных корпусах ТюмГУ и ТИУ. Подробности можно найти на сайте форума, в группе во «ВКонтакте» и в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU