2019-05-04T00:40:28+03:00
Общество

Погода в Тюмени 4 мая: воздух прогреется до +20 градусов

К вечеру будет пасмурно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусовПогода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 4 мая, ожидается малооблачная погода, но к вечеру станет пасмурно. Утром температура воздуха составит +10…+17 градусов, днём и вечером потеплеет до +20 градусов. Давление 756 мм рт.т., влажность воздуха 39%. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 6,4-8 м/с.

По народному календарю 4 мая – Проклов день, в честь мученика Прокула. В этот день на Руси девицы водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По черёмухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала – тем более жаркое лето ожидалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области активно готовятся к празднованию 74-летию Великой Победы
Тюменские школьники написали «Письмо ветерану»
В Тюмени издали новую книгу писателя Виктора Строгальщикова
Тюменская область получит 170 млн рублей рублей на благоустройство малых городов
В Тюменской области запущен челлендж #ДелайДело72
В Ялуторовске испекут гигантскую яичницу на трёхметровой сковородке
Выставочный зал «Тюменская ярмарка» готов к переменам
Тюменская православная гимназия отмечает двадцатилетие
Учитель областной ФМШ вошёл в пятёрку лучших российских тьюторов
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
В Тюменской области установят более тысячи мусорных контейнеров
Где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы в Ялуторовском районе
Врачи и медсёстры ишимской детской поликлиники высадили аллею яблонь
Погода в Тюмени 3 мая: сегодня пройдёт небольшой дождь
Делегация Тюменской области отправится в Москву на книжный фестиваль
Тюменские школьники стали «штурманами агробизнеса»
В Тюмени состоится первый слёт социальных предпринимателей УФО «СоциоДрав-2019»
Тюмень снова примет Первенство России по скалолазанию
Тюменцам предложили собирать сведения о предприятиях, работавших в регионе в годы войны
В Увате недобросовестный продавец продала пиво подростку
В Тюменском районе летом трудоустроят почти 3 тысячи подростков
Тюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод от проглоченной батарейки
«Бессмертный полк» в Тюмени: полицейские прикрепят на форму бейджики с портретами родных-фронтовиков
Тюменские бизнесмены погрузились в захватывающий мир авиации
Два человека пострадали в результате страшного ДТП у Моста влюблённых в Тюмени
В Тобольске обсудили причины отклонений в поведении подростков
В Тюмени среди мусора нашли французский паспорт
В Тюмени 2 мая погаснут два светофора