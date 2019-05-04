Погода в Тюмени 4 мая: воздух прогреется до +20 градусов

СЕГОДНЯ 00:40 2019-05-04T00:40:28+03:00

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В Тюмени сегодня, 4 мая, ожидается малооблачная погода, но к вечеру станет пасмурно. Утром температура воздуха составит +10…+17 градусов, днём и вечером потеплеет до +20 градусов. Давление 756 мм рт.т., влажность воздуха 39%. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 6,4-8 м/с.

По народному календарю 4 мая – Проклов день, в честь мученика Прокула. В этот день на Руси девицы водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По черёмухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала – тем более жаркое лето ожидалось.

ИСТОЧНИК KP.RU