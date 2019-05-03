Тюменские школьники написали «Письмо ветерану»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-03T17:52:06+03:00

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В Тюменской области подведены итоги регионального конкурса «Письмо ветерану». Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу тюменского филиала Почты России, ребята до 17 лет могли предоставить открытки ручной работы, оформить письмо ветерану или выложить в соцсети видеозапись со стихотворением, которые можно посмотреть под хэштегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану).

В общей сложности на состязания поступили 70 поздравлений (26 писем, 25 открыток, 19 видеопоздравлений и исследовательская работа от голышмановской семьи Елисеевых на тему «Орден Красной звезды» из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово и посёлка Федоровский ХМАО-Югры.

Среди поздравлений: больше 10 открыток, сделанных руками ребят из детского юношеского центра «Фортуна». Видеопоздравления отправили воспитанники Тюменской православной гимназии, кадетского училища, Тюменского лесотехникума, гимназии №16 и школы №69. Послание в формате «Из будущего в прошлое» отправили восьмиклассники и девятиклассники муллашинской средней школы.

Все участники получили благодарственные письма, а победители – дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU