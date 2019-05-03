2019-05-03T16:52:37+03:00
Звезды

В Тюмени издали новую книгу писателя Виктора Строгальщикова

Она называется «ЗАМ или Сашины люди»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://rodinatyumen.ru/Фото: http://rodinatyumen.ru/
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В Тюмени издали новую книгу писателя Виктора Строгальщикова под названием «ЗАМ или Сашины люди». Как сообщает «Тюменская область сегодня», пока книга выпущена ограниченным тиражом, однако совсем скоро попадёт в столичные издательства.

Писатель, известный трилогией романов «Слой», «Край» и «Стыд», долгое время молчал и не выпускал новых произведений. Зато теперь читатели откроют для себя нового Строгальщикова – например, в той части повествования, которая велась от лица маленького Саши. Язык книги метафоричный, что создаст комфорт как для искушённого, так и для невзыскательного читателя.

«Зам или Сашины люди» - роман о жизни, которой всегда не хватает. География Тюменской области здесь откроется не только узнаваемыми пейзажами и бытом северян, но и названиями городов и поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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