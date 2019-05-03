Тюменская область получит 170 млн рублей рублей на благоустройство малых городов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-03T16:39:56+03:00

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Тюменская область получил 170 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщает Минстрой РФ, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях определила на прошлой неделе федеральная конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Средства распределили между 46 регионами, где реализуют 80 проектов-победителей. Всего на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов страны.

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, в 2019 году ведомство постаралось максимально быстро провести процедуры по оценке заявок и распределению средств. В общей сложности на это ушло меньше месяца.

- Следующий шаг - заключение соглашений с регионами и перечисление им денег из федерального бюджета. Эти мероприятия должны быть завершены до 1 июля, чтобы победители успели реализовать свои проекты в срок, - отметил Владимир Якушев.

Как отметил заместитель главы Минстроя России, председатель Межведомственной рабочей группы конкурса Максим Егоров, полный список победителей объявят во время торжественного награждения, на площадке ежегодного архитектурного форума «Зодчество VRN» в Воронеже 31 мая.

- Мы приглашаем на это мероприятие не только авторов лучших проектов, но и всех финалистов конкурса, чтобы вместе с экспертами обсудить и самые интересные решения, и типичные ошибки, которых следует избегать в будущем, - отметил Максим Егоров.

Напомним, с этого года конкур проходит ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Призовой фонд – 5 млрд рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU