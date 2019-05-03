В Тюменской области запущен челлендж #ДелайДело72

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-03T15:34:55+03:00

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НКО Тюменской области и участники образовательного интенсива «Проектная лаборатория» запустили челлендж #ДелайДело72, к которому могут присоединиться любые инициативные группы из муниципалитетов. По словам руководителя Центра продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория» Дарьи Ермаковой, сейчас команде важно прокачать инициативные сообщества в муниципалитетах Тюменской области, чтобы их работа была более качественной.

- Челлендж поможет им заявить о себе не только на офлайн-, но и на онлайн-площадках, а также познакомить жителей районов со своей деятельностью. Чтобы в дальнейшем каждый желающий мог включиться в интересующий проект, и знал, как связаться с руководителем инициативы, - рассказала она.

Общественники предлагают провести различные мастер-классы и акции на различные темы. Затем этим событием нужно поделиться под хэштегом #ДелайДело72. За лучшую организацию молодёжные сообщества могут выиграть прохождение полного онлайн-курса по генерации идей от ИКРА «Маркетплейс креативных мастерских».

Победителей определят 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU