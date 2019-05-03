2019-05-03T14:43:25+03:00
Звезды

В Ялуторовске испекут гигантскую яичницу на трёхметровой сковородке

На Сретенской площади пройдёт традиционное мероприятие «Красная горка»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске испекут гигантскую яичницу на трёхметровой сковородкеВ Ялуторовске испекут гигантскую яичницу на трёхметровой сковородке
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В Ялуторовске на Сретенской площади 4 мая с 9 часов состоится традиционное мероприятие «Красная горка». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на специалиста комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Анастасию Романишину, здесь испекут гигантскую яичницу и перетянут мировой канат.

Приготовление гигантской яичницы – это главное событие «Красной горки», которое пройдёт уже во второй раз. На то, чтобы пожарить яичницу на трёхметровой сковороде, уйдёт 1,5 тысячи яиц, которые израсходует кафе «Кураж». А вот перетягивание 10-метрового каната пройдёт в первый раз. Как уточнили организаторы, его изготовили по специальному заказу, в состязании могут принять участие все желающие.

Большой интерес у участников вызовет и фестиваль «Кузнечный посад». Специально на него в Ялуторовск приедут гости из разных регионов УФО, устроят мастер-класс и обряд «Братчина». Кроме того, на фестивале пройдёт масштабный хоровод с девицей Ладой.

Организаторы ждут на праздник более 3-х тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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