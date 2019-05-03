Выставочный зал «Тюменская ярмарка» готов к переменам

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-03T13:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский выставочный зал в период с января по апрель 2019 года посетили 80 тыс. человек, что на 3 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, всего в прошлом году Выставочный зал посетило 236 тысяч человек, и в этом наверняка будет больше.

-Несмотря на такие результаты без перемен не обойтись. Это касается и организации выставок, и оборудования. Достойные ориентиры в России есть – например, московский «Крокус Сити-холл». Понятно, что по площадям мы не сопоставимы, но современные концепции оформления выставочного пространства будем использовать, - рассказал Михаил Брудков.

Сегодня «Тюменская ярмарка» - крупнейший в Тюменской области выставочный зал с площадью 4 тыс. кв.м. Как отметил Михаил Брудков, сейчас выставочные пространства становятся «магнитом» для бизнесменов и потребителей той или иной продукции. Несмотря на то, что развиваются продажи через Интернет, новый продукт люди должны видеть вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU