2019-05-03T13:55:27+03:00
Экономика

Выставочный зал «Тюменская ярмарка» готов к переменам

Здесь будут использованы современные концепции оформления
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Тюменская ярмаркаФото: Тюменская ярмарка
Изменить размер текста:

Тюменский выставочный зал в период с января по апрель 2019 года посетили 80 тыс. человек, что на 3 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, всего в прошлом году Выставочный зал посетило 236 тысяч человек, и в этом наверняка будет больше.

-Несмотря на такие результаты без перемен не обойтись. Это касается и организации выставок, и оборудования. Достойные ориентиры в России есть – например, московский «Крокус Сити-холл». Понятно, что по площадям мы не сопоставимы, но современные концепции оформления выставочного пространства будем использовать, - рассказал Михаил Брудков.

Сегодня «Тюменская ярмарка» - крупнейший в Тюменской области выставочный зал с площадью 4 тыс. кв.м. Как отметил Михаил Брудков, сейчас выставочные пространства становятся «магнитом» для бизнесменов и потребителей той или иной продукции. Несмотря на то, что развиваются продажи через Интернет, новый продукт люди должны видеть вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ялуторовске испекут гигантскую яичницу на трёхметровой сковородке
Тюменская православная гимназия отмечает двадцатилетие
Учитель областной ФМШ вошёл в пятёрку лучших российских тьюторов
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
В Тюменской области установят более тысячи мусорных контейнеров
Где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы в Ялуторовском районе
Врачи и медсёстры ишимской детской поликлиники высадили аллею яблонь
Погода в Тюмени 3 мая: сегодня пройдёт небольшой дождь
Делегация Тюменской области отправится в Москву на книжный фестиваль
Тюменские школьники стали «штурманами агробизнеса»
В Тюмени состоится первый слёт социальных предпринимателей УФО «СоциоДрав-2019»
Тюмень снова примет Первенство России по скалолазанию
Тюменцам предложили собирать сведения о предприятиях, работавших в регионе в годы войны
В Увате недобросовестный продавец продала пиво подростку
В Тюменском районе летом трудоустроят почти 3 тысячи подростков
Тюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод от проглоченной батарейки
«Бессмертный полк» в Тюмени: полицейские прикрепят на форму бейджики с портретами родных-фронтовиков
Тюменские бизнесмены погрузились в захватывающий мир авиации
Два человека пострадали в результате страшного ДТП у Моста влюблённых в Тюмени
В Тобольске обсудили причины отклонений в поведении подростков
В Тюмени среди мусора нашли французский паспорт
В Тюмени 2 мая погаснут два светофора