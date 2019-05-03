Тюменская православная гимназия отмечает двадцатилетие

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-03T13:36:53+03:00

В 1998 году её открытие инициировала Тобольско-Тюменская епархия

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Тюменская православная гимназия отмечает свой 20-летний юбилей! По словам директора учреждения, иерея Александра Трифонова, в 1998 году открытие уникальной школы в городе инициировала Тобольско-Тюменская епархия.

Образовательное учреждение даёт образование с 1 по 11 класс. Тут есть замечательный хор, который в течение нескольких лет является победителем фестиваля «Самая поющая школа» и самый лучший пришкольный участок в городе, который отмечают на разных конкурсах.

В четь юбилея к воспитанникам и руководителям Тюменской православной гимназии обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По его словам, в течение 20-ти лет показывает важность и необходимость такого учебного заведения.

- Традиция веры формирует нравственные устои и принципы, которые воспитывают в вас правильную личность. Такой человек становится достойным гражданином общества, - цитирует его слова портал «Вслух.ру».

На сегодняшний день в гимназии учатся порядка 250 воспитанников. Выпускники получают аттестат государственного образца. При этом ребята получают не только общеобразовательные предметы, но и получают духовное воспитание. Ребята посещают музыкальный, хореографический и театральный кружки, спортивные секции, участвуют в различных фестивалях и бывают в паломнических поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU