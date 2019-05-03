2019-05-03T10:32:28+03:00
Общество

Учитель областной ФМШ вошёл в пятёрку лучших российских тьюторов

В Москве подвели итоги XIII Олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ФМШФото: ФМШ
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Учитель технологии и астрономии областной ФМШ, кандидат физико-математических наук Олег Тарасов вошёл в ТОП-5 лучших российских тьюторов по итогам XIII Олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!». Как сообщает «Тюменская линия», мероприятие прошло на базе МГУ им. М.В. Ломоносова.

По словам самого Олега Александровича, если бы пришлось выбирать: защита ещё одной докторской диссертации или воспитание 5-10 кандидатов наук, он бы выбрал второе.

- Дети будут развивать страну, и с ними я занимаюсь научной деятельностью, только немного другой, - отмечает Олег Тарасов.

На награждение Олег Александрович приехал вместе со своими учениками, которые взыскали признание жюри на конкурсе «Гениальные мысли» в рамках олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!».

- Я работаю с ними с шестого класса. За это время наша работа уже обросла мифами. Например, говорят, что никто в Саше Банкове не видел таланта, а я обнаружил. Хотя на самом деле мы просто занимались с детьми проектной работой – в этом себя пробуют все ученики нашей школы, - отметил Олег Тарасов.

Как отметил кандидат физико-математических наук, залог успеха заложил губернатор Тюменской области, который выделил средства на покупку нужного оборудования для исследований школьников. Благодаря этому у ребят появились большие возможности в изучении науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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