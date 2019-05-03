2019-05-03T10:20:06+03:00
Общество

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильный дождь и ветер
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждениеВ Тюменской области объявлено штормовое предупреждениеФото: Татьяна Коркина
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По информации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, сегодня, 3 мая, на юге Тюменской области прогнозируется усиление ветра до 21 м/с. За сутки ожидаются максимальные осадки в виде дождя до 15 мм.

В связи с объявленным штормовым предупреждением повышается вероятность возникновения ЧС, которые обусловлены возможными авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения во время нарушения электроснабжения и увеличением количества ДТП.

Из-за непогоды может быть нарушена работа ЖКХ, объектов связи, возможны повреждения крыш, увеличение случаев травматизма среди людей.

Тюменцам рекомендуют следить за прогнозами синоптиков и быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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