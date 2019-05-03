Где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы в Ялуторовском районе

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-03T08:37:48+03:00

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28 делегаций из Ялуторовского района примут участие в большом празднике к 9 мая, который пройдёт в сквере Памяти и воинской славы села Памятного. Как сообщает «Тюменская область сегодня», организаторы готовят пограмму с концертными номерами, аттракционами и полевой кухней.

Утром 9 мая в районе пройдут патриотические акции «Подари улыбку ветерану» и «Синий платочек». Затем торжество переместится к школе Памятного до сквера, где пройдёт шествие делегаций и участников акции «Бессмертный полк». Затем состоится митинг и возложение цветов к подножию алой звезды.

В тот же день около спорткомплекса «Юбилейный» запустят в небо красочных воздушных змеев в рамках конкурса «Выше радуги».

Стоит отметить, что в преддверии праздника делегация из 14 ветеранов побывает на торжественном приёме у губернатора Тюменской области Александра Моора.

ИСТОЧНИК KP.RU