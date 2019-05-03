Где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы в Ялуторовском районе
28 делегаций из Ялуторовского района примут участие в большом празднике к 9 мая, который пройдёт в сквере Памяти и воинской славы села Памятного. Как сообщает «Тюменская область сегодня», организаторы готовят пограмму с концертными номерами, аттракционами и полевой кухней.
Утром 9 мая в районе пройдут патриотические акции «Подари улыбку ветерану» и «Синий платочек». Затем торжество переместится к школе Памятного до сквера, где пройдёт шествие делегаций и участников акции «Бессмертный полк». Затем состоится митинг и возложение цветов к подножию алой звезды.
В тот же день около спорткомплекса «Юбилейный» запустят в небо красочных воздушных змеев в рамках конкурса «Выше радуги».
Стоит отметить, что в преддверии праздника делегация из 14 ветеранов побывает на торжественном приёме у губернатора Тюменской области Александра Моора.
ИСТОЧНИК KP.RU